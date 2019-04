Groep 8 van de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal startte dinsdagmorgen met de eindtoets, net als heel veel andere basisschoolkinderen in Nederland.

De uitslag geeft, als aanvulling op het schooladvies, een idee welk brugklastype in het voortgezet onderwijs het best bij het kind past.

Klik op de foto om de fotoserie te openen.