Leerlingen spoten pepperspray, school ontruimd

Het Sintermeertencollege in Heerlen is dinsdag een tijdje gedeeltelijk ontruimd geweest omdat, zo bleek later, enkele leerlingen met pepperspray hadden gespoten. Aanvankelijk was onduidelijk waar de penetrante geur in de oostvleugel van de school vandaan kwam. Negentien mensen, vooral leerlingen, hadden last van geïrriteerde ogen of luchtwegen, aldus de brandweer.

Toen duidelijk was dat enkele leerlingen pepperspray hadden gespoten, werd de school weer vrijgegeven. Ambulancepersoneel heeft de leerlingen die last hadden ter plekke onderzocht. Geplande eindexamens op de school gaan gewoon door, aldus de school.

Het is niet bekend of er mensen zijn gearresteerd. Pepperspray is voor burgers verboden in Nederland.