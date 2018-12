Leerlingen praten nog eens over schietpartij

Na de kerstvakantie wordt de schietpartij op het Rotterdamse Designcollege nog een keer besproken met de leerlingen, voordat de reguliere lessen weer van start gaan. Dat schrijft de directeur van de school vrijdag in een bericht op de internetsite van de school. Voor ouders volgt ook nog een informatieavond.

Op de maandag na de vakantie zullen de docenten een lesuur besteden aan het uitwisselen en bespreken van de ervaringen van de afgelopen weken, erna starten de lessen conform het reguliere rooster. Maandagavond kunnen ouders praten met medewerkers van de school en diverse instanties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Rotterdam.

Afgelopen week werd er op de school geen les gegeven, maar was het gebouw wel open voor herdenkingen en gesprekken. Daarvan hebben veel leerlingen, ouders of verzorgers en collega’s gebruik gemaakt, schrijft de directeur. „Er was aandacht voor gevoelens van verdriet, boosheid en ongeloof. Ook is er volop gebruik gemaakt van de herdenkingsruimte om berichten en tekeningen achter te laten voor Humeyra en haar familie.”