Leerlingen krijgen weer buiten les

De leerlingen van een kleine 2700 scholen krijgen dinsdag buiten les. Het is voor de vierde keer Nationale Buitenlesdag.

Les in de buitenlucht is goed voor de leerprestaties, is gezond, en ook heel leuk, vindt mede-initiatiefnemer Jantje Beton, het goede doel dat zich inzet voor meer speeltijd en uitdagender speelruimte. Een buitenles stelt kinderen in staat zelf dingen uit te zoeken, veel samen te werken en hun zintuigen maar ook hun lichaam te gebruiken.

Op de site buitenlesdag.nl staan tips voor leerkrachten. Baken de ruimte goed af, als je denkt dat je het overzicht kwijt raakt. Maar ook: Probeer bij weinig tijd geen eigen lessen te verzinnen, maar haal inspiratie en voorbeelden van internet. Leraren kunnen speciaal lesmateriaal krijgen.

Kinderen vinden het zelf ook leuker en zeggen de lesstof beter te onthouden, blijkt uit een onderzoekje onder vierhonderd basisschoolleerlingen. Vorig jaar deden er ongeveer 2400 scholen aan mee. De eerste keer waren het er driehonderd. Jantje Beton organiseert de dag samen met het IVN Natuureducatie.

Volgens het KNMI schijnt er dinsdag een klein zonnetje, is er wel kans op regen, maar wordt het maximaal 15 graden.