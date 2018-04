Leerlingen herdenken massamoord Sovjetsoldaten

Leerlingen van de Amersfoortse scholengemeenschap ’t Atrium herdenken maandagochtend vroeg in Leusden de slachtoffers van een van de grootste massa-executies van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Precies 76 jaar geleden schoten de Duitsers hier 77 Sovjetsoldaten dood.

De slachtoffers behoorden tot de 101 gevangengenomen Sovjetsoldaten die de nazi’s in 1941 als ‘propagandamateriaal’ tegen het communisme naar Nederland hadden getransporteerd. De Duitsers wilden op deze manier ‘de barbaren uit het oosten’ tonen. Vanaf het treinstation liepen de gevangenen, vooral Oezbeken, naar Kamp Amersfoort. Hier wilden de bezetters aan gevangen Nederlandse communisten laten zien dat de Sovjet-Unie werd overwonnen, met de krijgsgevangenen als bewijs.

24 gevangenen van deze groep stierven in het kamp door honger, ziekte en mishandeling. De overgebleven 77 soldaten werden op 9 april 1942 bij zonsopkomst in Leusden gefusilleerd. Rond hetzelfde tijdstip steken leerlingen maandag een evenredig aantal kaarsjes aan op de plek van de executie. De identiteit van de 101 Sovjetsoldaten is nooit vastgesteld. De slachtoffers liggen begraven op het Russisch ereveld in Leusden, waar in totaal 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven liggen.