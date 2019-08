Leerlingen Haga Lyceum elders gehuisvest

De gemeente Amsterdam laat een deel van de leerlingen van het omstreden Cornelius Haga Lyceum elders onderbrengen. In een brief aan de ouders heeft het gemeentebestuur maandag gemeld dat de leerlingen worden gehuisvest in een leegstaand schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat in de hoofdstad.

Dat blijkt volgens wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) „nu de enige realistische locatie” te zijn, nadat gemeente en schoolbestuur het eerder oneens waren over het bijbouwen van extra klaslokalen bij de islamitische school.

Het schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat is volgens Moorman „voor langere tijd beschikbaar en kan daarmee een duurzame oplossing zijn voor de huisvestingsbehoefte van het Cornelius Haga Lyceum”.