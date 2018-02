Leerlingen Gomarus meest mediawijs

Leerlingen van klas 1V1 van de Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem hebben donderdag de finale van de Grote Mediawijsheidsquiz gewonnen. De klas liet daarmee V1M van het Ichthus College uit Veenendaal en K1GA van het Van Lodenstein College uit Kesteren achter zich.

Aan de Grote Mediawijsheidsquiz van Driestar Educatief deden in november ruim twaalfhonderd leerlingen van negen (reformatorische) middelbare scholen mee.

De drie beste klassen streden donderdag op de redactie van het Reformatorisch Dagblad om de hoofdprijs. Ze maakten een vlog, schreven een Puntuitpagina en presenteerden een schooljournaal. Bij de verschillende finale-events kwamen de vwo’ers van de Gomarus als beste uit de bus. Zij gingen er met een wisselbeker vandoor en komen met hun pagina in de krant.

viduitreiking

De quiz over mediawijsheid is gemaakt door Driestar Educatief uit Gouda. De finale werd gehouden in samenwerking met de Erdee Media Groep uit Apeldoorn. In het schoolseizoen 2018-2019 zal een nieuwe editie van de Grote Mediawijsheidsquiz worden georganiseerd.