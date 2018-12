„Leerlingen college hoorden wel acht knallen”

Leerlingen van het Rotterdam Designcollege waar dinsdagmiddag een 16-jarige leerlinge is doodgeschoten, mogen het gebouw niet in om hun spullen op te halen. De politie heeft het gebouw aan de Essenburgstraat en de omgeving afgezet. Op sommige plekken in het gebouw zijn nog wel leerlingen aanwezig.

De 14-jarige Erren zegt dat hij net zijn laatste lesuur had gehad toen hij een knal hoorde. „We dachten eerst dat het vuurwerk was. In totaal hebben we wel acht knallen gehoord”, zegt hij. De jongen kende het slachtoffer en zag haar liggen in de fietsenstalling.

Rechercheurs van de politie bezoeken de familie van het Rotterdamse meisje en schakelen, als de familie dat wil, deskundigen van Slachtofferhulp Nederland in. „Ook aan ooggetuigen van de schietpartij wordt hulp aangeboden. De hulpverlening staat klaar. We wachten op het sein van de politie of van de school”, aldus een woordvoerster van Slachtofferhulp.

Het Rotterdam Designcollege (RDC) maakt deel uit van het Carré College. In de bovenbouw kunnen leerlingen vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-(g) theoretisch onderwijs volgen. „Ontdekken, experimenteren en creativiteit zijn drie belangrijke thema’s op onze school”, staat op de website. De school heeft onder meer een keuken, restaurant, een beautysalon, een atelier en een modewinkel.