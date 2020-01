Leerlingen Bonaire krijgen speciale Donald Duck

Stichting Lezen en Schrijven Bonaire deelt donderdag op alle basisscholen op het eiland een bijzondere editie van het tijdschrift Donald Duck uit. Daarmee leren kinderen op een speelse manier over de digitale wereld. Met strips en puzzels is er aandacht voor kunstmatige intelligentie, technologie en de normen, waarden en regels die hierbij horen.

De uitgave heet ‘Donald Duck duikt in de digitale wereld’ en is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de redactie van Donald Duck Weekblad.

Alle kinderen in groep 7 en 8 van de basisscholen op Bonaire krijgen een exemplaar. Voor leraren is er bijhorend lesmateriaal. Leerlingen op scholen op Saba en Sint-Eustatius krijgen de speciale uitgave van Donald Duck later.