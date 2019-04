Leerling zelf de baas over geslaagde ‘kolderdag’

Veel examenkandidaten pakken uit op de laatste schooldag: met verkleedpartijen, spelletjes en het beetnemen van docenten. Niet overal verloopt die afscheidsdag vlekkeloos. Hoe blijft ‘kolderen’ leuk?

Met ballonnen en confettikanonnen liepen leerlingen van het Van Lodenstein College (VLC) in Hoevelaken woensdag door de school. Toen hun werd gevraagd te stoppen met het maken van rommel, wilden ze niet luisteren. En dat terwijl donderdag pas hun officiële laatste schooldag was. Veel eindexamenkandidaten waren die dag op pad. Zonder de jongelui die een dag eerder over de schreef gingen.

Jan Kleijbergen, locatiemanager van het VLC in Hoevelaken, kijkt met gemengde gevoelens op woensdag terug. „Het opruimen heeft wat tijd gekost. We hebben nog geen zicht op mogelijke schade, maar als die er is, draaien de leerlingen voor de kosten op.”

Marathon

Aan het begin van het jaar maakt de locatiemanager met de leerlingen de afspraak dat de laatste lesdag „fijn” moet zijn. De leerlingen mogen zelf bedenken wat ze die dag gaan doen. Het cluster Zorg en Welzijn was van acht uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends op school en deed allerhande spelletjes; leerlingen van de gemengd-theoretische leerweg gingen naar Amersfoort.

Volgens Kleijbergen is deze aanpak deels bedoeld om gedoe te voorkomen. „We vinden het belangrijk dat leerlingen inspraak hebben in de invulling van zo’n laatste schooldag. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het leuk blijft.”

Desalniettemin grijpen de leerlingen de laatste officiële lesdag, vóór de afscheidsdag, aan om een beetje te ‘kolderen’. Viel het woensdag nog mee met de schade, twee jaar geleden staken scholieren zelfs vuurwerk af in de school. „Er zullen altijd leerlingen zijn die de randjes opzoeken”, aldus Kleijbergen. „De consequentie is dat ze dan niet mee mogen op de afscheidsdag.”

Hinderlijk

Jongelui die de grenzen opzoeken – daar hebben de docenten van het Wartburg College, locatie Guido de Brès in Rotterdam, ervaring mee. „In het verleden waren leerlingen soms hinderlijk bezig op de kolderdag”, vertelt Joska Haak-Loeve, docente Nederlandse taal en literatuur en teamcoördinator van de vwo-bovenbouw. „Toen we veertien jaar geleden in een nieuw pand trokken, zei de directeur: „We gaan de afscheidsdag organiseren voor de leerlingen.” Sindsdien stroomlijnen we deze dag en gaat het goed.”

Dit jaar waren er alleen vwo’ers op de kolderdag, die vorige week vrijdag plaatsvond. De havisten kozen voor een uitje; de vmbo’ers gaan al jaren naar Parijs. Volgens Haak-Loeve is het niet praktisch de afscheidsdag met alle eindexamenkandidaten te doen. „Een groep van 425 leerlingen is moeilijker te controleren.”

De teamcoördinator dacht mee met de plannen van de vwo’ers. „Ik heb steeds gezegd: „Jongens, er mag niks kapot en niks nat worden. Geen mensen beledigen of pijn doen. Als jullie het verknallen, dan is het volgend jaar verboden.””

Formule

In de zeven jaar dat Haak-Loeve de afscheidsdag begeleidt, heeft ze nog niet meegemaakt dat die uit de hand liep. Ze vindt het „jammer” dat dit op andere scholen soms wel het geval is. „Als school hebben we een formule gevonden die werkt: leerlingen bewust verantwoordelijk maken voor hun eigen afscheidsdag.”

Volgens de docente speelt de leeftijd van de organisatoren een belangrijke rol. „De vwo’ers zijn over het algemeen achttien jaar. Veel leerlingen kunnen al autorijden en mogen stemmen.”

Die volwassenheid bleek vorig jaar, toen korte tijd voor de geplande kolderdag twee vaders van leerlingen overleden. „Er is toen door niemand iets gedaan. Ik ben er trots op dat de leerlingen dat zo goed oppakten.”