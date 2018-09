„Leerling schiet in plafond school Roermond”

Een zestienjarige jongen heeft vrijdag geschoten in een school in Roermond. De school heeft aan ouders laten weten dat de jongen in een plafond binnen in de school heeft geschoten. Een docent heeft hem direct daarna overmeesterd; de politie heeft hem buiten de school aangehouden.

De politie heeft wapens en een bijl bij de scholier gevonden. Er zijn diverse hulzen aangetroffen, die worden onderzocht door specialisten.

De politie gaat ervan uit dat de jongen ruzie had met een medescholier. Hij haalde een vuurwapen en bijl tevoorschijn toen hij vrijdagochtend op het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) aankwam. Hij heeft niemand geraakt.

De school houdt vrijdagmiddag een bijeenkomst voor de ouders. Voor leerlingen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg.