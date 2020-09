Leerling heeft corona, Nijmeegse middelbare school dicht

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen is van woensdag tot en met vrijdag gesloten, omdat een leerling van de school positief is getest op corona. Dat meldt de school op de website. De school geeft vanaf donderdag online les.

Ouders en leerlingen zijn via de mail op de hoogte gebracht. De school is wel toegankelijk, dus leerlingen die boeken in hun kluisje hebben liggen kunnen deze gewoon ophalen, aldus de school.

De Nijmeegse middelbare school telt volgens Omroep Gelderland zo’n 1350 leerlingen. Volgens de regionale omroep werd maandagavond duidelijk dat een van de leerlingen het coronavirus onder de leden had. Dinsdag moesten de klasgenoten daarom al thuisblijven. Verscheidene leerlingen en de mentor van die klas kregen ook klachten en zijn dinsdag getest. Behalve de klas moest van de GGD ook een deel van de docenten in quarantaine, omdat die in contact waren geweest met de klas. Uit voorzorg heeft de directie besloten de school de rest van de week dicht te houden, meldt Omroep Gelderland op basis van een brief aan ouders en leerlingen.