Leerling Fruytier koelt af met flesje en watergevecht

Kortere lessen, eerder uit en onbeperkt water drinken tijdens de les. Leerlingen op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn hebben een tropenrooster. Dat betekent vroeger uit bed en eerder weer thuis.

Klokslag acht uur stromen groepen leerlingen de school aan de Anklaarseweg in. Vanwege de warmte begint het eerste uur een half uur eerder en zijn de leerlingen allemaal om 13.00 uur uit. In de gangen van het pand uit 1992 is het nu al aardig warm.

Jan Baan (12) uit klas 1 van het vwo vindt het „niet erg” dat hij deze dag eerder uit bed moest. „Ik ben een ochtendmens.” Hij heeft wel op de bank geslapen in de nacht van maandag op dinsdag, omdat het in zijn kamer te warm was. Het tropenrooster op school bevalt hem wel. „Nu ben ik een stuk eerder thuis, omdat de bus een sneldienst rijdt.”

Samen met zijn klasgenoten heeft hij dit eerste uur het vak tekenen. De lucht is gevuld met de geur van ecoline. In blauwe schorten vol verfvlekken werken de tieners aan hun project.

De twaalfjarige Marlissa Mulder zit gebogen over haar werkstuk. Ze vindt het meevallen met de warmte. „Gisteren was het erger. Toen zat ik het vierde uur op de tweede verdieping in een lokaal bij het raam, in de zon.”

Flesjes

Op de tafels staan her en der flesjes water. Normaal mogen de leerlingen tijdens de lessen niet drinken. Met de warmte wordt een uitzondering gemaakt.

Hoofdconciërge Wim de Reus (56) heeft net 2500 flesjes water in de school uitgedeeld. „Veel drinken is sowieso goed, en nu helemaal.” De conciërges draaien overuren met deze warmte. „’s Ochtends om zes uur zijn we op school”, vertelt De Reus. „Beneden gooien we alle deuren en ramen open, zodat alles kan doorluchten. De boel blijft dan openstaan tot een uur of negen.”

Op de eerste en tweede verdieping staan de ramen ’s nachts op de kiepstand, vult locatiecoördinator Henk-Jan Dekker (38) aan. Beveiliger Vigilat rijdt rond om de school in de gaten te houden.

Met de aanpassingen is het alsnog vrij warm in de school: maandag mat De Reus om half zes 24 graden; aan het eind van de dag was het gemiddeld 28 graden in de lokalen. Temperaturen waar geen puber bij gedijt.

Doordat de school wat ouder is, ontbreekt een airco. Het luchtcirculatiesysteem pompt lucht van buiten de school in. Met een prognose van temperaturen boven de 35 graden betekent dat veel warme lucht in de lokalen. Reden voor de schoolleiding om maatregelen te nemen.

Het tropenrooster had wel wat voeten in de aarde, vertelt Dekker. „We hebben zoiets nog nooit eerder gedaan. Het doorbreekt de stabiliteit die de leerlingen normaal gesproken hebben. Bovendien sturen we ze nu op het heetst van de dag de deur uit.”

Ook de aansluiting met de buslijnen kostte de locatiecoördinator wat hoofdbrekens. Er rijden vaste lijndiensten die leerlingen vervoeren naar de Fruytier, maar soms ook naar andere scholen op de route, zoals het Hoornbeeck College. „Die hebben toen besloten ook een tropenrooster in te voeren voor deze dagen.”

Dekker moest alles in één dag regelen. Hij is tot nu toe te spreken over het resultaat. „Iedereen was er gewoon om acht uur.” Door het tropenrooster vervalt het laatste uur. Gaat er geen kostbare lestijd verloren, juist nu de toetsen in het verschiet liggen? „Daar letten we op. Als er belangrijke toetsen voor het zevende uur gepland zijn, verschuiven we die naar een ander moment.”

In de pauze om half tien zitten opvallend veel leerlingen in de volle zon op het schoolplein. Evan Versteeg (12) en zijn klasgenoot Jordi van Asselt (13) hebben niet veel last van de warmte. „Ik vind het wel lekker”, aldus Jordi. Maar voetballen doen de vrienden vandaag niet. Te warm.

De jongens zwaaien met hun flesjes. Verderop start een watergevecht. Nog een paar uur, dan mogen de leerlingen naar huis. Wat Evan dan als eerste doet? „Het zwembad in.”

Warmste dag van de week

Europa zucht onder hittegolf