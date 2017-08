„Leerkrachten staken als het hierbij blijft”

Het basisonderwijs gaat staken als de politiek niet meer geld uittrekt voor het verhogen van salarissen voor meesters en juffen dan de 270 miljoen euro die PvdA en VVD volgens ingewijden zijn overeengekomen. „We kunnen hier heel kort over zijn: dit is niet genoeg”, reageerde een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

„We vrezen dat Rutte II straks denkt dat de zaak is opgelost en Rutte III niks meer hoeft te doen”, zegt de woordvoerder. Volgens de AOb en andere actievoerende organisaties in het onderwijs is zo’n 900 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat de salarissen in het basisonderwijs gelijk worden getrokken met de lonen van leraren met een gelijk opleidingsniveau in het middelbaar onderwijs.

De leerkrachten, die al langer actievoeren, hebben „allerlei scenario’s klaarliggen” voor stakingen als de politiek hun niet meer tegemoetkomt.

CDA, D66 en ChristenUnie, die met de VVD onderhandelen over een nieuwe coalitie, moeten zich nog uitspreken over de deal tussen de huidige regeringspartijen PvdA en VVD.