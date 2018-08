Leerdamse SGP bezorgd over „zondagswerk”

De Leerdamse SGP maakt zich zorgen over de werkzaamheden van een aannemer afgelopen zondag op het nieuwe Glaspark. Fractieleider Matteo de Visser stelde het college van burgemeester en wethouders dinsdag schriftelijke vragen.

„Op zondag 19 augustus zagen we dat de aannemer volop aan het werk was met de aanleg van het Glaspark. Dit verbaast ons, omdat naar ons weten bij de opdrachtverlening vanuit de gemeente Leerdam geen toestemming is gegeven om ook op zondag aan publieke voorzieningen te werken”, schrijft De Visser.

Hij stelt vast dat er zich op zondag „calamiteiten” of „overmachtssituaties” kunnen voordoen, waardoor het inschakelen van een aannemer op die dag onontkoombaar is. „Maar in dit geval is er sprake van aanbesteed werk”, constateert De Visser. De SGP vraagt zich af waarom er over de zondagsactiviteiten op het Glaspark geen overleg is gevoerd met de gemeenteraad en waarom de inwoners niet op de hoogte zijn gesteld.