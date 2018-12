Leerdams boegbeeld Keppel (SGP)laat plaatselijke politiek achter zich

Arie Keppel (62) stopt ermee. Na twintig jaar plaatselijke politiek wil de Leerdamse wethouder en SGP-voorman meer tijd gaan besteden aan zijn gezin. Zijn stevige manier van debatteren zal worden gemist.

Het kostte hem een paar weken bezinning om tot dit besluit te komen. Als de SGP in de coalitie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden terecht was gekomen en Keppel wethouder was gebleven, had hij zijn vertrek mogelijk uitgesteld. „Maar ik had al langer twijfels. Al in de aanloop van de verkiezingen dacht ik na over mijn toekomst.”

Tijdens de verkiezingsdebatten werd het Keppel steeds duidelijker dat de principiële opvattingen van hem en zijn partij niet altijd even goed vielen bij andere fracties. „Met name de koopzondag, maar ook ethische kwesties als de genderideologie speelden een belangrijke rol. En dan de quota voor vrouwen: dat er per se meer vrouwelijke raadsleden en wethouders moeten komen. Bij quota denk ik aan visvangst, niet aan vrouwen. Ik vind dat ze door dat te eisen zichzelf naar beneden halen. Kwaliteit moet de doorslag geven, niet het feit dat je vrouw bent.”

Keppel ging die debatten stevig in. „Ik kreeg te horen dat ik de dingen wel heel expliciet zei. Dat deed ik bewust. Ik wilde helder zijn. Dan weten ze tenminste wat ze aan me hebben. Overigens: als het gaat om ethische kwesties maak ik onderscheid tussen mensen en ideologie. Ik ben het met bepaalde ideologische standpunten compleet oneens, de mens daarachter bestrijd ik niet.”

Keppels duidelijkheid zorgde ervoor dat de SGP geweerd werd uit de nieuwe coalitie. Met name de koopzondag bleek een struikelpunt. „Het is de tijdgeest. Je ziet het ook in West Betuwe en Molenlanden gebeuren: het is aanpassen of wegwezen.”

Dus komt de SGP straks in de oppositie. Volgers van de plaatselijke politiek verheugden zich al op de messcherpe oppositie van de SGP. Bij nader inzien bedankt Keppel voor die eer. „Aanvankelijk trok een stevige rol in de oppositie me wel aan. Nu betwijfel ik of ik in de raad een toegevoegde waarde zou hebben. Ik voel er niet zoveel voor om als oud-wethouder het mijn opvolgers moeilijk te maken. Dat komt de nieuwe gemeente niet ten goede.”

En dus neemt hij afscheid. Ondanks de stembuswinst van zijn partij en het feit dat hij van alle kandidaten die meededen aan de verkiezingen verreweg de meeste stemmen in de wacht sleepte. „Ik heb het gevoel dat ik mijn kiezers in de steek laat. Maar ik sta achter mijn beslissing, ik kan niet anders.”

Keppel debuteerde in 1998 in de Leerdamse raad en werd meteen fractieleider. Zestien jaar voerde de SGP onder zijn aanvoering forse oppositie. Keppel ging de debatten regelmatig met gestrekt been in, zoals hij dat zelf omschreef. Die zichtbaarheid legde de partij geen windeieren: de SGP steeg van twee naar drie zetels. In 2014 kwam de SGP in het college.

Menig ambtenaar hield het hart vast toen Keppel wethouder werd. Maar de SGP’er stortte zich met hetzelfde elan op zijn portefeuille als hij daarvoor oppositie voerde. Vierenhalf jaar later hebben alle betrokkenen louter loftuitingen voor het werk van Keppel. Met name op het gebied van de Zorg en het sociale domein zette hij tal van initiatieven in gang. Zodoende werd het wethouderschap een bekroning van zijn politieke carrière, geeft hij toe. „Niet vanwege de functie, maar omdat je echt wat voor mensen kunt betekenen. Dat gaf veel voldoening.”

Zijn politieke loopbaan zit er op. „Maar ik ben niet gefrustreerd, koester geen wrok. Ik heb vrede met mijn besluit. Ik werkte 70 tot 80 uur per week. Elke avond was ik weg. Mijn afscheid zorgt voor nieuwe kansen. Ik wil meer tijd besteden aan dingen die er echt toe doen.”