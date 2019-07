Leerdammer krijgt hoge Duitse onderscheiding

Leerdammer Cor Gersen (73) is onlangs geëerd met twee hoge Duitse onderscheidingen voor zijn grote verdienste voor de contacten tussen de Duitse stad Pfinztal en Leerdam.

Hij ontving de Staufer Medaille van de deelstaat Baden Württemberg én de Ehrenmedaille in Gold van de stad Pfinztal.

Gersen was van 1998-2006 raadslid voor de PvdA, waarvan zeven jaar fractieleider. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger. Zo is hij al bijna dertig jaar betrokken bij het partnerschap dat Leerdam heeft met Pfinztal, een stadje van circa 18.000 inwoners in de buurt van Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland.

Eerst nam de gemeente de contacten voor haar rekening. Later werd die verantwoordelijkheid overgedragen aan een plaatselijk comité, waarvan Gersen voorzitter en kartrekker is.

Vijanddenken

„Ons eerste doel was destijds om het vijanddenken uit de wereld te krijgen. Om mensen duidelijk te maken dat er ook andere Duitsers dan die uit de oorlog zijn. Mijn vader is in de oorlog krijgsgevangene geweest, dus ik wist welke gevoelens er leefden. Maar besefte ook: daar mogen we niet in blijven hangen. Mijn lijfspreuk is: „Alles van waarde is weerloos”. Die dichtregel van Lucebert is mij dierbaar. Je moet niet rustig gaan slapen met een gevoel van onverschilligheid, maar je nek uitsteken. Een stedenband is een mooi middel om vooroordelen te bestrijden. Ik heb de indruk dat de meeste hobbels inmiddels wel verdwenen zijn.”

Als directeur van een basisschool begon Gersen met de uitwisseling van scholen. De koren volgden en er ontstonden meer contacten. „Ik probeer dat steeds meer projectmatig op te zetten: ambtenaren en wethouders erbij betrekken, workshops organiseren, expertise uitwisselen. Een glas wijn kun je altijd met elkaar drinken, maar ik probeer onze ontmoetingen vooral inhoud te geven.”

Zo ontdekten delegaties uit Pfinztal hoe Leerdam duurzaam bouwt en hoe inwoners inspraak krijgen bij de uitvoering van bouwprojecten. „Ze vonden het schitterend om te zien hoe hier ter compensatie van een nieuwe woonwijk een ecologische zone werd aangelegd.”

De Duitsers maakten kennis met de Kringloopwinkel, de Voedselbank en het Repaircafé en dat leidde ertoe dat in Pfinztal soortgelijke voorzieningen worden opgericht.

Omgekeerd is de Leerdamse Seniorenraad benieuwd naar de rol van senioren in de zustergemeente.

Kerk

„En onlangs kreeg ik het verzoek van een kerk uit Pfinztal of het mogelijk is in contact te komen met een Leerdams kerkgenootschap.” Door alle bezoeken zijn Gersen en zijn vrouw kind aan huis in Pfinztal. „In de loop der jaren is er een band ontstaan. We kennen zoveel mensen, we voelen ons er thuis.”

Het was daarom ook vanzelfsprekend dat de Leerdammer eerder deze maand werd uitgenodigd toen Pfinztal de zogeheten Ehrenplakette van het Europees Parlement kreeg voor haar Europese activiteiten. „Het was alweer haar derde onderscheiding. Pas twaalf gemeenten in Duitsland hebben het zover geschopt.”

Vanwege zijn grote aandeel in de Ehrenplakette werd ook Gersen bij die plechtigheid onderscheiden.

„Ik wist niet wat ik hoorde. Dat ik zo’n bijzondere onderscheiding kreeg namens de minister-president van een deelstaat van meer dan 10 miljoen inwoners. Die medaille wordt maar een paar keer per jaar uitgereikt en uitsluitend aan Duitsers. Daar kwam de eremedaille van Pfinztal nog eens overheen. Dan komen de emoties los, hoor. Wat een eerbetoon. Ik ben er diep van onder de indruk.”