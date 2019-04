Leerdammer journalist valt weer in de prijzen

Voor de derde maal sleept de 63-jarige André Bijl met zijn collega’s de Nieuwsbladprijs in de wacht. De jury looft zijn schrijverij over lokale politiek. Een artikel over politieke perikelen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaf de doorslag.

Al 28 jaar is Bijl actief in de regionale journalistiek. Hij is werkzaam bij Het Kontakt, een nieuwsblad die het regionale nieuws voor onder andere Leerdam en Vianen verslaat. Bijl schrijft daarnaast veelvuldig als freelancer voor onder meer het Reformatorisch Dagblad.

Correspondent RD wint prijs journalistiek

Drie keer deze prijs: bent u daar blij mee?

„Ik relativeer zulke dingen behoorlijk. Dan zeg ik dat zo’n prijs betrekkelijk is, dat ik gewoon mijn best doe. Maar toen ik woensdag met de vier genomineerden op het podium stond en de prijs in handen gedrukt kreeg, was ik toch erg blij, en ook een beetje trots. Ik zie de prijs als waardering voor mijn werk.”

Voor de jury was uw berichtgeving over politieke verwikkelingen in de nieuwe gemeente Vijfherenland zwaarwegend?

„Ja, de herindeling van Zederik, Vianen en Leerdam tot de gemeente Vijfheerenlanden maakte behoorlijk wat los. Ik maakte een artikelserie over de aanloop naar de herindeling en over de gemeenteraadsverkiezing.

Met name de zondagsopening bleek een heet hangijzer. De grote winkels in Vianen hadden de zondag al langer op hun verlanglijstje staan, terwijl dit in Zederik totaal niet aan de orde was.

Voor de zomer van 2018 begon dit item te spelen. Op dat moment zetten we als redactie op het thema in.”

Wat speelde er nog meer?

„Ik versloeg destijds ook nog een andere affaire. De beoogde CDA-burgemeester Wim Groeneweg bleek niet de nieuwe burgemeester te worden: volgens verschillende partijen had hij bijvoorbeeld geen ervaring met een herindeling.

Toen het nieuws naar buiten kwam, belde een wethouder me ’s ochtends uit mijn bed. Het was die hele zaterdag een gekkenhuis: fractieleiders die verklaringen gaven en die weer introkken, en mijn telefoon stond roodgloeiend.”

Mensen weten u te vinden?

Ja. Het vertrouwen dat ik in al die jaren heb opgebouwd, resulteert in goede journalistieke producties. Ik word bij veel ontwikkelingen betrokken. Na mijn inspanningen op die veelbewogen zaterdag ging ’s avonds pas laat de laptop dicht. Mensen smulden van de artikelen.”

Wat is de waarde van regionale journalistiek?

„In de raadszaal wordt regelmatig uit Het Kontakt geciteerd en wekelijks komen er leuke reacties binnen. Regionaal nieuws raakt de mensen vaak meer dan landelijk nieuws. Journalistiek controleert en dat moet ook op regionaal niveau gebeuren.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.