Leerdam krijgt zelfgekozen plein

Na jaren van plannen maken gaat het Reilinghplein in Leerdam nu echt op de schop. Van „een ongezellig tochtgat” wordt het een aantrekkelijk en levendig plein, „een nieuw stadshart waar de inwoners van kunnen genieten.”

Rein Nieuwboer, voorzitter van de werkgroep Heroriëntatie Centrum Leerdam, was sinds 2014 bij het project betrokken. „Wethouder Meijdam vroeg de wijkraad mee te denken over de toekomst van het plein. Daarop begonnen we een burgerinitiatief.”

Dat was hard nodig. „Het plein mist sfeer: in herfst en winter is het er koud en winderig, ’s zomers erg warm. Activiteiten worden er nauwelijks georganiseerd, er valt weinig te beleven.”

De inwoners werden zo veel mogelijk bij het project betrokken. „We zochten draagvlak en organiseerden talloze inspraakavonden. Het plan moest een impuls voor de economie opleveren, we wilden dat ook de ondernemers ervan zouden profiteren.”

Glazen kubussen

De werkgroep moest meerdere barrières overwinnen, zoals de aanwezigheid van glazen kubussen die de mogelijkheden voor activiteiten beperkten. Ontwerper Marijke de Goeij gaf geen toestemming de kubussen te verhuizen naar elders in Leerdam, maar ging wel akkoord met de verplaatsing van de kunstwerken op het plein.

„In april 2018 lagen er twee plannen op tafel met veel groen, zitgelegenheden, een waterpartij en ruimte voor activiteiten.” De Leerdammers kozen hun favoriet en de raad stelde 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering.

Anderhalf jaar later dreigde het project in schoonheid te sterven. B en W van Vijfheerenlanden –waar Leerdam sinds 2019 toe behoort– berekenden dat het project fors duurder uitpakte dan begroot. B en W stelden bezuinigingsmaatregelen voor, zelfs werd niet uitgesloten dat het hele project werd afgeblazen. Oud-wethouder Meijdam –nu raadslid– en Nieuwboer hielden tijdens een commissievergadering een vurig pleidooi om toch het gehele project uit te voeren. „Inwoners zijn voortdurend bij het plan betrokken geweest. Het is een impuls voor de stad, ondernemers hebben zich hier gevestigd in afwachting van de herinrichting”, pleitten zij eensgezind.

Ultieme poging

Pal voor de beslissende raadsvergadering –waarin B en W voorstelden het Stationsplein en de Stationsweg los te koppelen van het project– deed de werkgroep een ultieme poging het oorspronkelijke project uit te voeren. „We voelden niets voor een goedkope versie: plein en weg horen bij het plan. We hebben alle fracties benaderd en uitgelegd hoe belangrijk dit project voor Leerdam is.”

De lobby had succes: met grote meerderheid besloot de raad het complete project uit te voeren. „Een schitterende afloop van een mooi proces”, zegt Nieuwboer.