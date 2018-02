Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over het Natura 2000-gebied Haringvliet.

De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit om de Leenheerenpolder buiten dat gebied te houden naar de prullenbak verwezen.

Natura 2000-gebieden zijn beschermde Europese natuurgebieden. Het eerdere besluit de in de Hoeksche Waard gelegen Leenheerenpolder buiten het Natura 2000-gebied Haringvliet te houden is volgens de Raad van State gebaseerd op een ongeldig besluit van de Europese Commissie. Die besloot eerder de lijst met gebieden die Natura 2000-gebied moeten worden, aan te passen. Daardoor hoorde de Leenheerenpolder niet meer bij het Natura 2000-gebied Haringvliet en hoefde de staatssecretaris de polder niet meer als Natura 2000-gebied aan te wijzen.

De Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) vond dit onterecht en stapte naar de Raad van State. Die vroeg het Europese Hof van Justitie of het besluit van de Europese Commissie wel in overeenstemming was met de Europese Habitatrichtlijn. In oktober oordeelde het hof dat het besluit ongeldig was.

De HWL noemt de beslissing van de Raad van State woensdag „een grote opsteker.” „De Staat der Nederlanden, ministerie van Landbouw, Natuur en veeteelt (LNV) moet nu haar eerder genomen beslissing terugnemen en een nieuw aanwijzingsbesluit indienen, waarbij de Leenheerenpolder wél tot Natura 2000-gebied wordt verklaard en kan worden ingericht.”

Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. In die gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd.

Gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat de Leenheerenpolder waarschijnlijk toch natuurgebied wordt en de status van landbouwgebied verliest. Er wordt al heel lang gesteggeld over de 110 hectare grote polder aan het Spui bij Goudswaard.

De Raad van State geeft staatssecretaris Keijzer twintig maanden de tijd om een nieuw besluit over het gebied in de Hoeksche Waard te nemen.