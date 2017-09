Leeggeplunderd: juweliers en elektronicazaken op Sint-Maarten

Juweliers, elektronicazaken, een Apple-winkel, hotels, allemaal zijn ze leeggeplunderd op Sint-Maarten na de orkaan Irma. Mensen lopen met tv’s en koelkasten over straat. Dat zegt de 29-jarige Nathalie Tackling. Ze zag files doordat mensen met winkelwagens over straat liepen om de ene na andere winkel leeg te halen.

Tackling zag mensen met messen rondlopen. Andere wapens heeft ze niet gezien. Twintig mensen haalden voor haar ogen een computerwinkel leeg. „Een winkeleigenaar ging kijken hoe het met zijn winkel was. Hem werd verteld: ga uit de weg of we doen je wat aan. Hij heeft gekozen voor zijn leven. Mijn familie heeft een pompstation, daar waren mensen binnen om het leeg te halen. Dat verlies slik je maar, want je gaat je leven niet inruilen voor wat cola en snoep.”

Veel gebouwen op Sint-Maarten zijn beschadigd. De bewoners proberen zich zo goed en zo kwaad als het gaat voor te bereiden op de volgende orkaan, José. Die trekt zaterdag over. Tackling: „Overal op straat liggen natuurlijke projectielen. Alle bomen zijn plat, alle daken zijn van de huizen af, alle muren zijn ingestort, huizen zijn weg. We halen houten planken uit het puin om onze ramen weer dicht te hameren. Meer kunnen we niet doen.”

Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. „De buurten die ik zie, zijn heel zwaar getroffen. Maar mijn vrienden in Nederland zien meer beelden dan wij. Ik ben bang van wat ik van ze hoor. Wij zijn totaal afgesloten, niet alleen van de rest van de wereld, maar ook van elkaar. Een van de grootste providers ligt plat, vrijwel iedereen is onbereikbaar.”

Het Nederlandse leger is op Sint-Maarten om de schade op te ruimen en om de orde te helpen handhaven. Tackling is daar blij mee. „Het was goed dat ze de landingsbaan van het vliegveld hebben schoongemaakt, zodat vliegtuigen weer kunnen landen. Nu moeten we proberen weer een normale samenleving te worden.”