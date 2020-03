‘Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus’

Het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden vanwege het coronavirus of er aan te overlijden is fors hoger bij patiënten van middelbare leeftijd of ouder. Dat melden onderzoekers in het medisch tijdschrift The Lancet Infectious Diseases.

De wetenschappers baseren zich op ruim 70.000 klinisch vastgestelde besmettingsgevallen in China en 689 geïnfecteerden die gerepatrieerd werden uit de stad Wuhan. In Wuhan dook het virus voor het eerst op in december.

Uit het onderzoek blijkt dat het sterftecijfer sterk toenam bij patiënten op leeftijd. Waar het gemiddelde sterftecijfer op 1.38 procent lag, was dat bijna acht procent voor geïnfecteerden die tachtig waren of ouder.

De onderzoekers stelden vast dat van patiënten tussen de tien en negentien jaar oud een klein deel (0.04 procent) naar het ziekenhuis moest, terwijl dat voor tachtigplussers die besmet raakten veel hoger was (meer dan 18 procent). Ook voor coronapatiënten van middelbare leeftijd (vier procent voor veertigers en ruim acht procent voor vijftigers) was het aantal ziekenhuisopnames hoger.

De auteurs van het onderzoek waarschuwen dat doordat de helft tot tachtig procent van de wereldbevolking besmet kan raken met het virus, zelfs de meeste geavanceerde zorgstelsels overbelast kunnen raken, meldt The Guardian. Wereldwijd zijn ruim 780.000 gevallen van het coronavirus bekend en 37.638 patiënten overleden, blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins University.