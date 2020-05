LeefbaarLokaalBelang uit coalitie West Betuwe

LeefbaarLokaalBelang West Betuwe (LLBWB) maakt geen deel meer uit van de coalitie in de gemeente West Betuwe. Dat maakten de fractievoorzitters van de overige coalitiepartijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie dinsdagavond bekend.

„In de afgelopen periode hebben we steeds geworsteld met de samenwerking binnen de coalitie. Er is onvoldoende chemie tussen de vier fracties die de coalitie vormen in West Betuwe. Dit heeft er toe geleid dat de samenwerking met LeefbaarLokaalBelang is opgezegd”, aldus de fractievoorzitters De Man (Dorpsbelangen), Van Bruchem (SGP) en Temminck (ChristenUnie).

Volgens de drie fractieleiders werd na vele gesprekken duidelijk dat het niet mogelijk was de bestaande coalitie voort te zetten. „We konden zo gewoon niet verder. We moeten het namelijk samen doen en dat lukte niet meer. We waren meer met de onderlinge verhoudingen bezig dan dat we het goede voor de gemeente zochten.”

Zodat er volgens de fracties van Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie niets anders op zat dan te stoppen met de huidige coalitie. „Wij hebben moeten constateren dat wij niet in staat zijn geweest zijn om binnen de coalitie de juiste chemie te laten ontstaan. De verschillen zijn te groot, qua inhoud, maar ook qua werkwijze.”

De drie fractieleiders stellen vast dat alleen een coalitie die elkaar vertrouwt en stabiel is op een goede manier uitvoering kan geven aan het coalitieakkoord. „Beide aspecten ontbreken op dit moment”, benadrukken de fractieleiders in hun persbericht.

Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie laten weten nog steeds „van harte” achter het coalitieakkoord te staan. Dat betekent dat de coalitie voorlopig verder gaat met de wethouders Goossens en Van Stappershoef (Dorpsbelangen), Van Maanen (SGP) en Van Bezooijen (ChristenUnie).

Bij de uitvoering van het beleid wordt de komende tijd steun gezocht bij andere partijen. Dat is noodzakelijk vanwege de zetelverdeling in de gemeenteraad. De ‘oude’ coalitie steunde op 16 van de 31 raadsleden. Na het vertrek van LLBWB is dat aantal gedaald tot 13: Dorpsbelangen en SGP hebben vijf raadszetels, de ChristenUnie 3.

„De fracties van Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie nemen nu hun verantwoordelijkheid om verder uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Zeker in de huidige crisistijd vinden wij het belangrijk om samen te bouwen aan een mooie, gezonde gemeente West Betuwe”, besluiten de drie fractieleiders.