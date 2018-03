Leefbaar Rotterdam wil brede coalitie

Leefbaar Rotterdam (LR) zet in op een brede coalitie die een ruime meerderheid heeft. De partij ziet goede kansen op een samenwerking met VVD, D66, PvdA en GroenLinks, zegt Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans. LR is met elf zetels de grootste partij in Rotterdam.

„Zo’n brede middencoalitie doet ook recht aan de verkiezingen.” Volgens Eerdmans hebben deze partijen veel gemeenschappelijke punten. „De lijsttrekkers van deze partijen zijn generatiegenoten. Er zijn grote verschillen, maar niemand is dogmatisch.”

De kans op een coalitie over links zonder Leefbaar acht Eerdmans klein, omdat er veel kleine partijen moeten meedoen om tot een meerderheid te komen.

Winnaar VVD is sinds woensdag de tweede partij in Rotterdam. Ook de liberalen willen een breed en stabiel stadsbestuur en bij voorkeur met Leefbaar Rotterdam in de coalitie, omdat dat recht doet aan de democratie. „Die partij is ruim twee keer zo groot als elke andere partij in Rotterdam”, zegt VVD-lijsttrekker Vincent Karremans. „We moeten vooral kijken naar wat de partijen bindt en daarop bouwen.”

De VVD profileerde zich tijdens de campagne al opvallend groen en ook Leefbaar is „geen anti-duurzaamheidspartij”. „De grootste discussiepunten zullen wonen, integratie en veiligheid worden”, zegt Eerdmans.

GroenLinks stijgt van twee naar vijf zetels. Deze partij acht samenwerken met Leefbaar vooralsnog minder logisch, zegt lijsttrekker Judith Bokhove. „Wij zien meer in een midden-links college met D66, PvdA en eventueel VVD.” Deze optie is lastig omdat er geen meerderheid is en er gedoogsteun nodig zou zijn.