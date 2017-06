Leefbaar: harder vechten voor meerderheid

De overstap van Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar NIDA is bij Leefbaar Rotterdam ingeslagen als een bom. Voor fractievoorzitter Ronald Buijt en partijleider en wethouder Joost Eerdmans komt die transfer, die de meerderheid van de coalitie in de gemeenteraad (Leefbaar, D66 en CDA) doet omslaan in een minderheid, als „een complete verrassing”.

Anfal heeft volgens Buijt „nooit ook maar het minste signaal afgegeven”. Hij heeft het dissidente raadslid vrijdag nog gesproken.

Eerdmans reageert al even verbaasd: „We hebben van Mo persoonlijk niets vernomen, dus ik wil hem graag spreken. Hij neemt de hele dag zijn telefoon niet op, maar laat ik duidelijk zijn: als hij zich aansluit bij een partij met deze uitgangspunten, dan heeft bij Leefbaar Rotterdam niets te zoeken.”

Buijt is niet bevreesd voor bestuurlijke problemen door een minderheid van de coalitie: „We zullen net als in een minderheidskabinet harder moeten vechten voor een meerderheid in de raad.”