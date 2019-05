Leden VBOK: Verken meer scenario’s

Het bestuur van de VBOK houdt het liefst vast aan het eigen voorstel om de vereniging te laten opgaan in Siriz. Wel stuurt het de leden binnenkort nog enkele alternatieve scenario’s toe, voorzien van een eigen inschatting van de voor- en nadelen daarvan.

Het bestuur deed de toezegging om meerdere opties op papier te zetten dinsdagavond tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de VBOK in Gouda. Zo’n 35 leden kwamen daarbij opdagen. Het merendeel van hen toonde zich ontstemd en straalde uit overvallen te zijn door het voorstel dat het bestuur op 3 mei lanceerde. De VBOK houdt daarin op te bestaan.

Als gevolg van een personele unie waar de leden vorig jaar mee instemden, functioneren Siriz en de VBOK bestuurlijk min of meer al als één geheel. Dankzij die unie en door toedoen van de VBOK is Siriz inmiddels uitgegroeid tot een waardengedreven organisatie, waarin het gedachtengoed van de vereniging stevig is verankerd, hield Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk de leden voor.

De bestuurder toonde zich, net als eerder in de media, een warm voorstander van het bestuursplan. Hij en het bestuur zien alleen toekomst voor Siriz als landelijke hulpinstantie als de organisatie zelfstandig verder gaat.

Het voorstel om de VBOK al per 1 januari op te heffen, ging het gros van de aanwezige leden echter veel te snel.

Dat Siriz sinds 2010 alle hulpverleningstaken doet, is prima, zo klonk het. Maar, zo redeneerden veel aanwezigen, dat het krimpende aantal VBOK-leden en -vrijwilligers de inkomstenstroom al die tijd stabiel hebben weten te houden, komt toch vooral omdat de VBOK de afgelopen tien jaar naast Siriz is blijven bestaan. „Deze leden herkennen zich in het uitgangspunt dat het menselijk leven beschermwaardig is vanaf de conceptie”, zo schetste een VBOK-verenigingslid uit Urk. „We snappen dat Siriz daar als hulpinstantie minder uitgesproken in kan zijn, maar dat heldere VBOK-geluid moet blijven klinken. Anders lopen er nog meer leden weg.”

Bij de alternatieve scenario’s die het bestuur wil schetsen én duiden, zit ook het voorstel van CMF-voorzitter Paul Lieverse. Hij wil Siriz en de VBOK verzelfstandigen en als gescheiden organisaties verder laten gaan. Of de leden op 26 september mogen kiezen uit deze en eventuele andere opties bleef dinsdag in het ongewisse. De mogelijkheid bestaat dat het bestuur uit de te schetsen scenario’s slechts één voorkeursoptie selecteert en alleen die in stemming brengt.

Bestuurssecretaris Maaike Hermsen wilde zich daar dinsdagavond nog niet over uitspreken. „We gaan nu eerst in beraad.”

Hermsen was dinsdag ook degene die de ledenvergadering leidde in plaats van voorzitter Marjan Haak-Griffioen die momenteel interim-wethouder in Almere is. Een deel van de gemeenteraad heeft voor haar beëdiging, enkele maanden geleden, namelijk geëist dat zij gedurende haar wethouderschap haar voorzitterschap van de prolifeorganisatie zou neerleggen, zo bleek dinsdagavond. Om die reden zat Haak niet achter de bestuurstafel, maar tussen de leden, in de zaal.