Leden phishingbende moeten de cel in

Twee mannen en een vrouw moeten twee jaar de gevangenis in, omdat ze tientallen mensen digitaal hebben bestolen. Ze stuurden nepmails uit naam van de Rabobank en belden hun slachtoffers op. Zo kregen ze gebruikersnamen, wachtwoorden en andere codes in handen. De aanklager had 3,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen de drie.

De bendeleden gaven het geld onder meer uit aan dure horloges en auto’s. Ze deden zich voor als een van hun slachtoffers, onderhandelden over de koop en maakten de verkoper wijs dat een familielid het gekochte luxe object zou ophalen. Ze maakten het geld rechtstreeks over van de gekaapte bankrekening van een slachtoffer naar de verkoper.

Drie anderen hebben geholpen bij het ophalen van de gekochte spullen. Een van hen kreeg door de rechtbank in Den Haag een taakstraf van 240 uur opgelegd, de andere twee moeten 180 uur werken.