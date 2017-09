Leden motorclubs voor grootste deel crimineel

Meer dan de helft van de leden van zogeheten outlaw motorclubs in Nederland is ooit veroordeeld voor een geweldsmisdrijf. Een op de drie leden met een strafblad heeft bovendien meer dan tien veroordelingen achter zijn naam staan. Vooral leden van de grotere clubs -Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Trailer Trash- en de Bandidos scoren hoog in misdaadcijfers.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Leiden dat donderdag wordt gepresenteerd. Naast geweld maken leden van de clubs zich in grote aantallen schuldig aan vermogensdelicten (ook ruim de helft), drugshandel en verboden wapenbezit (een derde).

Het onderzoek vond plaats onder ruim 1600 bij politie geregistreerde leden van de clubs en bijna 500 leden van zogeheten supportclubs. Hoe volledig het bestand is, kan onderzoeker en hoogleraar criminologie Arjan Blokland niet zeggen. „Maar je zult hooguit een kleine correctie moeten toepassen. Iedereen die ooit door een wijkagent is aangemeld of staande is gehouden bij een verkeerscontrole, staat op de lijst.”