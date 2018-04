Leden CU Den Helder gaan zich uitspreken over PVV

De leden van de ChristenUnie in Den Helder mogen zich binnenkort in een extra ledenvergadering uitspreken over samenwerking met de PVV. Dat is vrijdagavond besloten in een spoedzitting, meldt het Noordhollands Dagblad.

Er zou een concept-akkoord zijn tussen de CU, PVV, Beter voor Den Helder en nog drie lokale partijen. Zonder de twee zetels van de CU heeft de voorgenomen coalitie geen meerderheid. Volgens secretaris Bras van de CU zijn de partijen vrij ver gekomen met een concept-akkoord. „Als het allemaal doorgaat, zou fractievoorzitter Biersteker namens de CU wethouder moeten worden.”