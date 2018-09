„Leden Albanese bende opgepakt in Rotterdam”

De Albanese autoriteiten melden dat elf personen zijn opgepakt bij een internationale actie tegen een beruchte criminele organisatie. De krant Tirana Times bericht dat verdachten zijn aangehouden in Rotterdam en twee Albanese steden.

Leden van de zogenoemde Bajri-bende worden volgens de krant verdacht van tal van strafbare feiten. Het gaat onder meer om moorden, illegaal wapenbezit en drugshandel. De criminelen zouden niet alleen actief zijn in Albanië, maar ook in andere Europese landen. In Rotterdam zouden twee personen zijn aangehouden.