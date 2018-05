Lawaaiprotest Dodenherdenking afgeblazen

Het lawaaiprotest rond de Dodenherdenking in Amsterdam gaat niet door. „Onze boodschap maakt de meeste impact door nu ons lawaaiprotest af te blazen, ons doel is bereikt”, schijft Rogier Meijerink, woordvoerder van #Geen4MeiVoorMij. „De beerput is open gebroken, het onderwerp staat op de kaart.”

Meijerink had aanvankelijk een lawaaidemonstratie aangekondigd tijdens de twee minuten stilte. Tijdens een kort geding over zijn demonstratie bleek dat hij in plaats daarvan twee minuten voor 20.00 uur een mobiel luchtalarm wil laten afgaan om vervolgens in stilte te vertrekken. Ook dit plan werd door de gemeente afgewezen.

Daarop kondigde Meijerink, die ook een gebiedsverbod heeft gekregen, aan dat hij bij de Dam om 20.00 uur zou gaan schreeuwen.