Lawaaidemonstratie om AWACS bij bezoek staatssecretaris

Enkele tientallen inwoners van Beekdaelen en Brunssum hebben woensdagochtend een lawaaidemonstratie gehouden bij de komst van staatssecretaris Barbara Visser (VVD) bij het gemeentehuis van Schinveld. Visser komt in Schinveld praten over de al decennia aanhoudende lawaaioverlast door AWACS. Deze radarvliegtuigen van de NAVO voeren vanaf de naburige Duitse vliegbasis Geilenkirchen vluchten uit, waarbij ze laag over Schinveld en Brunssum heen vliegen.

De actievoerders van onder meer de vereniging Stop AWACS maakten lawaai met potten, pannen, fluitjes en andere materialen. Visser praat met de gemeente over de wens van de NAVO om in Schinveld meer bossen te kappen voor de veiligheid van de naburige NAVO-basis. Beekdaelen weigert daaraan mee te werken. Een eerdere boskap in 2006 leidde tot een bezetting van het bos door honderden omwonenden en de actiegroep GroenFront!. Daarbij werden 102 actievoerders gearresteerd, en zes hectare bos alsnog gekapt. Volgens de Raad van State was die kap illegaal.

De gemeenten Beekdaelen en Brunssum willen van de staatssecretaris 200 miljoen euro voor een leefbaarheidsfonds, onder meer voor isolatie van woningen, zei wethouder Servie L’Espoir van Brunssum voorafgaand aan het overleg.