Laveloze spookrijder botst tegen vier auto’s

Een 21-jarige laveloze bestuurder heeft in Maasdijk en Naaldwijk zaterdag tijdens een dollemansrit zeker vier auto’s geraakt. Ook raakte een andere bestuurder lichtgewond toen de man hem aanreed.

Een man belde de politie dat een groene auto eerst twee geparkeerde auto’s had aangereden en daarna zijn auto raakte. De bestuurder liep een lichte verwonding op. De politie ging op zoek naar de groene auto. Ook een helikopter zocht mee. Omstanders zagen de auto even later spookrijden op de Maasdijk en tot stilstand komen in een berm boven een sloot.

Agenten hielden de 21-jarige bestuurder, uit Naaldwijk, aan. De man was laveloos en bleek op het bureau inderdaad veel te veel gedronken te hebben. Daar bleek ook dat hij nog een vierde auto had aangereden.

De chauffeur mocht zijn rijbewijs inleveren.