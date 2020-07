Lattenbodem van ledikant teruggeroepen, kind kan bekneld raken

De lattenbodem van een kinderledikantje van Coming Kids wordt teruggeroepen. Als de lattenbodem op zijn laagste stand staat, kunnen kindjes namelijk bekneld raken tussen de lattenbodem en de zijkant. De tussenruimte is te groot, meldt de fabrikant. De oproep wordt verspreid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Klanten kunnen zich melden bij de fabrikant. Ze krijgen dan een nieuwe lattenbodem. In de verpakking daarvan kunnen ze de oude bodem terugsturen. „Totdat u de nieuwe lattenbodem heeft ontvangen, adviseren wij dringend de huidige lattenbodem enkel in de middelste stand te gebruiken.”

De bodem is tussen november 2016 en mei 2020 verkocht. Het is niet bekend of er ongelukken mee zijn gebeurd.