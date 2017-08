Lastige zoektocht naar ruiten na hagel Italië

Tientallen Nederlandse vakantiegangers die aan het Gardameer in Italië kamperen, hebben schade opgelopen door een fikse hagelbui. Bij de alarmcentrale van de ANWB zijn sinds het noodweer van woensdagavond bijna vijftig meldingen binnengekomen. Veel van die meldingen gaan over kapotte ruiten van auto’s en caravans. En vervangende ruiten beginnen schaars te worden in het gebied.

Volgens een zegsvrouw van de automobielclub zijn er namelijk ook veel Duitsers getroffen. Volgens haar heeft de Duitse zusterclub al ongeveer honderd meldingen gehad van mensen met schade. Daarbij komt ook nog eens dat veel garages in het gebied een lang weekeind (inclusief maandag) dichtgaan, omdat dinsdag in het land de nationale feestdag Ferragosto, ofwel Maria Hemelvaart, wordt gevierd.

„Het is erg hevig geweest. Mensen hadden het over hagelstenen zo groot als golfballen”, vertelde de woordvoerster. Volgens haar zijn in veel gevallen voorruiten getroffen. De ANWB en de Duitse automobielclub zoeken samen naar oplossingen. „We kijken wat de oplossing is en of het in sommige gevallen wellicht provisorisch kan worden gerepareerd.”

De hagelstenen vielen volgens de ANWB vooral aan de zuidkant van het meer. Er zijn geen berichten over gewonden.

De klantenservice van schadeherstelbedrijf Carglass kreeg in een paar uur tijd bijna 150 meldingen. Het bedrijf erkent dat een hele opgave zal worden om alle ruiten op tijd te herstellen. Volgens het bedrijf is aankomende zaterdag traditiegetrouw een dag dat veel vakantiegangers weer willen vertrekken, waarbij ze of wisselen van locatie of hun terugreis naar huis beginnen.