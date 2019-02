De brandweer heeft moeite een grote brand te blussen die bij een timmerbedrijf in Stolwijk (Zuid-Holland) woedt. Bij de brand aan de Nijverheidsweg komt veel rook vrij die over Stolwijk trekt. Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Het vuur is „lastig te blussen”, meldt de brandweer die heeft opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. De N207, die achter het bedrijf loopt, is afgezet om ook vanaf die kant te kunnen blussen.