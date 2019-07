Last van jeukrups? Advies op website

Op een donderdag gelanceerde website bespreken experts ruim honderd uiteenlopende vragen over de eikenprocessierups, de bestrijding en de gevolgen van de aanwezigheid van het beest.

Het Kennisplatform Processierups heeft de website, processierups.nl, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gelanceerd. De site wordt de komende tijd verder uitgebreid, aldus bioloog Arnold van Vliet.

De massale aanwezigheid van de jeukrups houdt Nederland in de greep, volgens het platform. Veel mensen hebben jeukbulten. De brandharen van de rups kunnen daarnaast zorgen voor geïrriteerde ogen en ademhalingsproblemen, ook bij dieren. Deskundigen, huisartsen en GGD’s worden overspoeld met vragen, terwijl de verzachtende crèmes en gels niet aan te slepen zijn. Daarom kondigde minister Carola Schouten vorige week actie aan.

De website bundelt volgens Van Vliet alle beschikbare professionele kennis. Per doelgroep zijn vragen en antwoorden bij elkaar gezet. Niet alleen patiënten, maar ook onder andere organisatoren van evenementen, gemeenten, recreanten en boeren behoren tot de doelgroep. De laatste groep moet bijvoorbeeld weten dat hooi dat onder een besmette eikenboom is geoogst niet meer bruikbaar is. Boeren doen er dan ook goed aan een deel van een weiland af te zetten in een straal van tenminste 20 meter vanaf de stam van een besmette boom. Gewassen uit moestuinen onder dergelijke bomen zijn niet meer eetbaar.

„Er gaan allemaal verhalen rond die niet kloppen en die voor gezondheidsrisico’s kunnen zorgen. Het ontbrak tot nu toe aan een betrouwbaar informatiepunt”, aldus Van Vliet.

Zo ontraadt de website het gebruik van een hete föhn of verwarmde theelepeltjes om de bultjes weg te drukken. Daar is geen enkele onderbouwing voor en het gebruik brengt gevaren met zich mee, zoals het verbranden van de huid.

Wat volgens de site wel helpt is de huid strippen met plakband of schilderstape, goed wassen en spoelen. De jeuk is tegen te gaan met verzachtende crème op basis van menthol of eucalyptus.

De site noemt het kappen van alle eiken –de voedselbron van de rups– „geen realistische oplossing.” De eik heeft namelijk een grote ecologische waarde en is een gewaardeerde houtsoort.

De overlast van processierupsen is volgens de site niet te voorkomen met natuurlijke vijanden. „Daarvoor is het aantal rupsen te groot geworden in Nederland. Het vereist jaren om een balans te vinden, gelet op de dominantie van de eik in Nederland.”

Het kennisplatform onderzoekt ook de verspreiding van de rups en adviseert over de aanpak van het plaagdier. Van Vliet: „Houd er rekening mee dat de dennenprocessierups aan de grens met België staat. Die komt er ook aan en heeft nog meer brandharen.”