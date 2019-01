Last en luim op eerste ijsdag winter 2019

De grote sneeuwbui, die dinsdag van west naar oost over Nederland trok, gaf zowel luim als last. Door het weer is ons land is een nieuw filerecord rijker.

Dat record betrof het aantal kilometers file: rond 17.45 uur stond er 2296 kilometer op de Nederlandse snel- en provinciale wegen. Het vorige record stond op zo’n 1500 kilometer. Het is een record sinds de ANWB in 2015 begon met het via gps meten van files op alle Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat (RWS) telt alleen files op de rijkswegen. Volgens deze dienst blijft het record op 975 kilometer in 1999 staan. Dinsdag stond er maximaal 500 kilometer op de snelwegen, aldus RWS.

Grote ongelukken gebeurden er niet. Wel gleden diverse auto’s van de weg. Dinsdagavond werd de A6 bij Lelystad in zijn geheel afgesloten wegens gladheid.

Rotterdam The Hague Airport ging dinsdag tot 14.00 uur dicht. Vliegtuigen konden er niet landen of opstijgen wegens de sneeuwval. Op Schiphol ondervonden reizigers niet of nauwelijks hinder van de sneeuw, zei een woordvoerder.

In Zeeland en Zuid-Holland gingen dinsdag tientallen rijexamens dinsdag niet door vanwege de sneeuwval. In Zeeland werden 27 van de 87 examens geschrapt, in Zuid-Holland 80 van de 565, aldus het CBR.

De NS reden met minder treinen in een aangepaste dienstregeling.

Officiële ijsdag

Dinsdag kwam de temperatuur in De Bilt, het landelijke meetpunt, niet boven het vriespunt uit. Dat betekent dat het met een maximumtemperatuur van min 1,2 graden de eerste ijsdag van deze winter is, meldde Weerplaza.

De eerste ijsdag in De Bilt diende zich een stuk eerder aan dan vorig jaar, maar volgens Weeronline later dan normaal. Tijdens de vorige winter bleef het pas op 28 februari voor het eerst een hele dag vriezen. Gemiddeld dient zich de eerste officiële ijsdag in december aan.

Schaatsen

Ook Marktplaats voelt de winterkou: op de koop- en verkoopsite zochten mensen de afgelopen dagen veel meer naar schaatsen en naar andere spullen die met de winter te maken hebben, zoals snowboots, winterbanden en sleeën.

Maandag zochten de bezoekers van Marktplaats ongeveer 30.000 keer op het woord schaatsen. Voordat het begon te vriezen werd die zoekterm minder dan 5000 keer gebruikt. Op maandag werden meer dan 7000 advertenties geplaatst waarin mensen hun schaatsen te koop aanboden. Voor de vorst gebeurde dat ongeveer 1000 keer per dag.

Brandweerkorpsen in het oosten hebben het publiek gevraagd brandkranen sneeuwvrij te houden. „Mocht u gaan sneeuwschuiven, veeg dan ook de brandkraan schoon. Dat maakt het voor ons gemakkelijker”, aldus de brandweer in Beekbergen.