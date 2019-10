Laptop mag in handbagage op Eindhoven Airport

Passagiers die vliegen vanaf Eindhoven Airport kunnen hun vloeistoffen en elektronica binnenkort in hun handbagage laten zitten. Vanaf halverwege december beschikken alle zogeheten securitylanes op het vliegveld over nieuwe scanners, waardoor passagiers hun vloeistoffen en elektronica niet meer apart hoeven te laten zien.

Eindhoven Airport vervangt de bestaande apparatuur en metaaldetectiepoorten door CT-scanners voor handbagage en securityscanners voor passagiers. Hierdoor moeten reizigers straks sneller en plezieriger door de beveiliging kunnen, aldus de luchthaven.

De CT-machines kunnen volgens het vliegveld veel meer dan de huidige apparatuur. Zo kan met de nieuwe apparaten een veel gedetailleerdere weergave van de handbagage worden gemaakt. Daarbij hoeft het vliegveld straks veel minder plastic zakjes af te geven.

De apparatuur is overigens niet helemaal nieuw voor het vliegveld: sinds december vorig jaar zijn al twee van de acht securitylanes er mee ingericht.