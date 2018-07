Lantarenpalen van aangespoeld plastic

Tijdens de jaarlijkse schoonmaakactie op de Noordzeekust van Stichting Noordzee wordt een proef gedaan met het recyclen van plastic afval. In een mobiele recyclefabriek wordt het gevonden plastic ter plekke vanaf het strand verwerkt. Doel is ontdekken of er in de toekomst op grote schaal praktische producten voor de weg- en wegenbouw van het aangespoelde plastic gemaakt kunnen worden, zoals een voetgangersbrug, lantarenpalen en steigerplanken.

De zogeheten Boskalis Beach Cleanup Tour wordt in augustus voor de zesde keer georganiseerd en duurt twee weken. Vorig jaar werd door ruim 2700 vrijwilligers 15.000 kilo afval van de stranden langs de Noordkust gehaald. Het merendeel daarvan was plastic.

Stichting Noordzee zegt al langer op zoek te zijn naar manieren om het afvalplastic dat normaal gesproken naar verbrandingsovens gaat, te recyclen. Het probleem is dat het afval dat uit zee komt vaak sterk vervuild is. Voorheen bleef het daarom bij kunstzinnige projecten, waarbij het afval op een creatieve manier werd getoond.

De mobiele machine die in de pilot wordt gebruikt, zou wel in staat zijn het verontreinigde plastic uit de zee herbruikbaar te maken. De bedoeling is om in overleg met gemeenten producten te ontwikkelen voor de wegen- en waterbouw, die zij toch moeten aanschaffen, om zo de kosten neutraal te houden.