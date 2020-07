Enkele demonstrerende boeren reden te langzaam over de A28 bij Zwolle en zijn daarom bekeurd. Volgens de politie brachten ze de verkeersveiligheid in gevaar. De minimumsnelheid op de snelweg is 60 kilometer per uur.

De boeren zijn vanuit het noorden onderweg naar een protest bij De Bilt tegen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij het dorpje De Lichtmis, niet ver van Zwolle, werden ze staande gehouden.