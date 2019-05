Langste reis elektrische auto wordt nog langer

Nederlander Wiebe Wakker gaat verder rijden met zijn elektrische auto. Begin april kwam hij aan in Sydney, drie jaar na zijn vertrek uit Houten. Sydney was toen de finish, maar Wakker heeft besloten zijn wereldreis te verlengen. De komende twee maanden rijdt hij door Nieuw-Zeeland met zijn auto, de Blue Bandit, een omgebouwde Volkswagen Golf uit 2009.

Wakker noemt het ’‘een kleine toegift in dit prachtige land dat bekendstaat voorloper te zijn op het gebied van hernieuwbare energie en elektrische mobiliteit’‘. De rit begint maandag in de hoofdstad Auckland in het noorden van het land, en moet eindigen in het plaatsje Bluff in het uiterste zuiden. Nog verder naar het zuiden kan niet, ’‘de volgende stop is Antarctica. En als ik de kans krijg om naar Antarctica te gaan, dan zou ik dat zeker doen’’.

Wakker verliet Houten op 15 maart 2016. Zijn route bracht hem van Nederland via West-Europa, Scandinavië, Oost-Europa, het Midden-Oosten, India en Zuidoost-Azië naar Australië, en nu dus naar Nieuw-Zeeland. Wakker heeft ruim 95.000 kilometer gereden. Nieuw-Zeeland is het 34e land waar hij rondrijdt.