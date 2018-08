Langste regionale hittegolf ooit een feit

Nog nooit duurde een regionale hittegolf zo lang als dit jaar. Weerstations in het Gelderse Deelen en het Brabantse Gilze-Rijen passeerden om 09.10 uur als eersten de grens van 25 graden, waarmee het daar officieel de 23e dag van de regionale hittegolf is. Dat melden Weeronline en Weerplaza.

Andere weerstations in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente kan een record vrijdag volgens Weeronline niet ontgaan. Vrijdagmiddag wordt het er 33 tot zeer lokaal 36 graden. Tot vrijdag was de regionale hittegolf van 10 tot en met 31 juli 1994 in Arcen met 22 dagen de langste ooit gemeten in Nederland.

Welk weerstation uiteindelijk het lengterecord op zijn naam krijgt, is nog onduidelijk. Op alle weerstations in deze gebieden komen de maxima tot en met donderdag niet beneden de 25 graden uit, zo is de verwachting. Hierdoor duurt de hittegolf zeker 29 dagen. Daarna wordt het mogelijk minder warm.

Er is sprake van een nationale hittegolf als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).

Een recordlange nationale hittegolf zit er overigens niet in. Afgelopen zaterdag werd het in De Bilt 24,2 graden, waarmee de hittegolf die toen aan de gang was ten einde kwam. Wel kan er zaterdag sprake zijn van een tweede nationale hittegolf. De kans dat het dan in De Bilt 30 graden of meer wordt, is 50 procent. Sinds zondag werd het in De Bilt dagelijks 25 graden of meer en maandag werd het er al tropisch warm met 30,6 graden. Vrijdag zal het in de Utrechtse plaats naar verwachting 31 graden worden.