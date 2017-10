Langste formatie ooit, maar regeerakkoord komt

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is aanstaande, maar de formatie van het kabinet-Rutte III evenaart maandag de langste ooit. Het record was sinds 1977 in handen van het Van Agt I met 208 dagen.

Het duurt ook nog even voordat VVD-leider Mark Rutte zijn nieuwe regeringsploeg presenteert. In de week van 23 oktober staat het kabinet bij de koning op het bordes.

Maandag leggen de onderhandelaars van de vier partijen al wel het conceptregeerakkoord voor aan hun Tweede Kamerfracties. Dinsdag is dan de presentatie. Veel plannen uit het regeerakkoord zijn al uitgelekt. Het motto ervan is nog niet bekend.

De Tweede Kamer zal deze week over het akkoord praten. Daarna wordt Rutte als formateur aangewezen en komen de beoogde bewindslieden bij hem langs.