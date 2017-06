Langere wachtrijen voor publiek Guus Meeuwis

Bezoekers van de concerten van Guus Meeuwis in het PSV-stadion moeten dit weekeinde rekening houden met langere wachtrijen. Hiervoor waarschuwt de gemeente Eindhoven.

Er zijn meer veiligheidsmaatregelen rond het stadion en in de stad. Het scheelt tijdens de controle bij de ingangen tijd als mensen niet te veel jassen en tassen meenemen, legt een woordvoerder van burgemeester John Jorritsma uit.

Zaterdagavond om 19.45 uur begint Guus Meeuwis met zijn derde concert in de reeks Groots met een zachte G. Voor dit concert is extra politie op de been als gevolg van het incident op vrijdagavond, waarbij een 29-jarige man uit Amsterdam is gearresteerd. De man staat bij de politie bekend als „mogelijk geradicaliseerd”. De verdachte zit nog steeds vast. Het onderzoek naar wat precies is gebeurd, is nog bezig.

De resterende concerten van Guus Meeuwis gaan door. Meeuwis speelde vrijdagavond langer door op verzoek van de politie. Het vuurwerk aan het einde van de show werd geannuleerd. Een woordvoerster van de concertorganisatie kan niet zeggen of er zaterdagavond wel vuurwerk in het stadion is.

Burgemeester John Jorritsma wenst Meeuwis en alle fans „een prachtig, sfeervol en ontspannen concert” toe.