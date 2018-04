Langere straf Jumbo-afperser in hoger beroep

De man die in 2015 supermarktketen Jumbo heeft afgeperst is vrijdag door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Dat is twee jaar langer dan het vonnis van de rechtbank in 2016.

Volgens het hof staat vast dat de 53-jarige Alex O. meerdere dreigmails en -brieven heeft gestuurd naar Jumbo. Er moesten 2000 bitcoins worden betaald om te voorkomen dat hij bommen liet ontploffen bij diverse filialen. Jumbo ging er niet op in.

Bij twee vestigingen in Groningen zijn later explosieven aangetroffen, gemaakt met onder andere een kookwekker en kerstlampje. Eén ging af en vernielde een ruit en gevel. De bom die niet ontplofte, had een kracht van vijf tot acht handgranaten. Een filiaal in Zwolle ontving een verjaardagskaart met twee gram explosieve stof.