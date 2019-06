Langer wachten op examenuitslag door storing

Door een technische storing bij administratiesysteem Somtoday moeten woensdag duizenden leerlingen langer wachten op de uitslag van hun eindexamen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om een vertraging van niet langer dan 1 tot 2 uur.

Het gaat om een systeem dat cijfers van eindexamens automatisch invoert. In totaal zijn 190 scholen hierop aangesloten. Zij zijn inmiddels allemaal benaderd om de cijfers alsnog handmatig in te voeren. ’‘Heel vervelend. Door een nu nog onbekende reden is het automatisch inlezen niet goed gegaan’’, aldus de zegsman.