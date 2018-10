Langer wachten na gevaarlijk rijexamen

Mensen van wie het rijexamen wordt afgebroken omdat ze een gevaar voor zichzelf, de examinator en het overige verkeer vormen moeten voortaan minimaal zes weken wachten tot ze opnieuw praktijkexamen kunnen doen. Dat laat het CBR weten.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 1679 rijexamens afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) verwacht dat de kandidaat minimaal zes weken nodig heeft om het „gewenste gedrag” aan te leren door meer lessen te volgen.

Op internet wemelt het van de stuntaanbiedingen om na tien tot vijftien lessen examen te doen. „Wij gaan er vanuit dat 38 lessen nodig zijn om het praktijkexamen af te leggen”, zegt een woordvoerster van het CBR.

Met de maatregel wil de organisatie goedwillende rijscholen een steuntje in de rug geven. „Ook willen we een signaal afgeven aan de omgeving van de kandidaat om goed voorbereid het examen in te gaan”, aldus de zegsvrouw.

Het gemiddelde slagingspercentage voor het autorijexamen is in de afgelopen jaren weliswaar iets gestegen, maar ligt met 50 procent toch laag, zegt het CBR. „Door een goede voorbereiding op het examen kan dit percentage hoger worden.”