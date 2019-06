Langer vast voor bedreiging bouwers windmolens

Twee van de drie mannen die woensdag werden aangehouden voor betrokkenheid bij het bedreigen van ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken, blijven langer vastzitten. Dat maakte het Openbaar Ministerie Noord-Nederland vrijdag bekend.

Het voorarrest van de mannen is verlengd met veertien dagen. De rechter-commissaris en het OM oordelen dat „er voldoende aanwijzingen zijn dat verdachten in het windmolenonderzoek betrokken zijn bij de bedreigingen van ondernemers en bestuurders”. Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond en een 58-jarige man die verbleef in Meeden.

De twee mannen worden ook verdacht van illegale asfaltdumpingen, maar dat is niet de reden om ze langer vast te houden.

Een derde man, een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen die werd aangehouden op verdenking van het sturen van dreigbrieven, is vrijgelaten. Hij blijft daarvan wel verdacht.