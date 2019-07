Langer vast voor bedreigen windmolenbouwers

Een 58-jarige man uit Meeden die in juni werd aangehouden voor betrokkenheid bij het bedreigen van ondernemers die meewerken aan de bouw van windmolenparken, blijft de komende zestig dagen in de cel. Een 61-jarige man uit 2e Exloërmond hoeft niet langer in voorarrest te blijven. Hij is nog wel verdachte.

Een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen die met de andere twee was aangehouden, was al eerder vrijgelaten.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het verspreiden van dreigbrieven en het dumpen van asbest. Het onderzoek is nog bezig. Wanneer ze voor de rechter moeten verschijnen voor de behandeling van hun zaak is nog niet bekend.

Op verschillende plekken in Nederland zijn ondernemers die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken bedreigd. In maart legde een bedrijf uit Drenthe nog zijn werkzaamheden neer vanwege de bedreigingen. Een maand later nam ook een ondernemer uit Groningen dat besluit.